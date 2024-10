F1, Leclerc: “Voglio conquistare il mondiale il prima possibile con la Ferrari” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Vincere a Monaco e a Monza erano due dei miei sogni, adesso Voglio conquistare il mondiale il prima possibile con la Ferrari”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel corso del Festival di Trento, soffermandosi tra bilanci della stagione e piani per il futuro. “Una stagione difficile ma positiva – ha esordito il monegasco – Siamo cresciuti tanto, iniziando con una buona forma e con l’obiettivo di tornare a lottare per vincere. Lo abbiamo fatto in Australia con Sainz, ma anche a Monaco con il mio successo. Una stagione impegnativa, con tre settimane di pausa, nelle quali stiamo cercando di colmare il gap con McLaren e Red Bull, cosa che stiamo facendo ma per la quale dobbiamo ancora fare dei passi avanti. I miei 27 anni? Mi sento come il primo anno in Formula Uno, specialmente in termini di passione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Vincere a Monaco e a Monza erano due dei miei sogni, adessoililcon la”. Lo ha detto Charles, pilota della, nel corso del Festival di Trento, soffermandosi tra bilanci della stagione e piani per il futuro. “Una stagione difficile ma positiva – ha esordito il monegasco – Siamo cresciuti tanto, iniziando con una buona forma e con l’obiettivo di tornare a lottare per vincere. Lo abbiamo fatto in Australia con Sainz, ma anche a Monaco con il mio successo. Una stagione impegnativa, con tre settimane di pausa, nelle quali stiamo cercando di colmare il gap con McLaren e Red Bull, cosa che stiamo facendo ma per la quale dobbiamo ancora fare dei passi avanti. I miei 27 anni? Mi sento come il primo anno in Formula Uno, specialmente in termini di passione.

