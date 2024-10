Ex protagonista di Uomini e Donne a Chi L’ha Visto, ma il caso prende una piega inaspettata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Federica Sciarelli nel corso della puntata di ieri sera di Chi L’ha Visto? ha parlato del caso di Pasquale Stefano Mella, un uomo siciliano che ha perso le tracce della sua ultima moglie, una donna cubana sposata in Africa che neanche conosceva fino a tre giorni prima del fatidico sì. A presentare a Stefano (così si fa chiamare) la sua attuale moglie è stato suo figlio. “Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma ben presto Stefano capisce che Niurka non è innamorata di lui“. Questo perché la donna, dopo solo due mesi dal matrimonio, chiede a Stefano di pagargli un viaggio a Berlino per andare a trovare sua cugina che non vede da anni. E lui accetta. Dopo poche settimane Niurka torna in Italia, ma resta solo pochi giorni perché poi riparte subito per Cuba. Biccy.it - Ex protagonista di Uomini e Donne a Chi L’ha Visto, ma il caso prende una piega inaspettata Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Federica Sciarelli nel corso della puntata di ieri sera di Chi? ha parlato deldi Pasquale Stefano Mella, un uomo siciliano che ha perso le tracce della sua ultima moglie, una donna cubana sposata in Africa che neanche conosceva fino a tre giorni prima del fatidico sì. A presentare a Stefano (così si fa chiamare) la sua attuale moglie è stato suo figlio. “Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma ben presto Stefano capisce che Niurka non è innamorata di lui“. Questo perché la donna, dopo solo due mesi dal matrimonio, chiede a Stefano di pagargli un viaggio a Berlino per andare a trovare sua cugina che non vede da anni. E lui accetta. Dopo poche settimane Niurka torna in Italia, ma resta solo pochi giorni perché poi riparte subito per Cuba.

