Esthetic Cafè | a Milano arriva il bistrot dove la bellezza incontra il gusto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unche coniuga food e benessere all’interno di una realtà innovativa nel cuore del quadrilatero della moda Piazza Lima si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per gli aman> dell’eleganza e del buon cibo a, il ristoranteche celebra la connessione trae arte culinaria. Fondato dal Dott. Luca Macaluso, imprenditore visionario, Esthe&csi propone come un luogorigenerarsi e vivere un’esperienza capace di coinvolgere e appagare i sensi., aperto tutti i giorni, accompagna i suoi ospi> dalla colazione al dopocena. Per una pausa pranzo raffinata, il menù, curato nei minimi deEagli, è pensato per soddisfare ogni palato, offrendo una vasta scelta di piatti, compresa una selezione vegetariana.