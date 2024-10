Energia accordo Bei-IntesaSp per 8 mld investimenti sull’eolico

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – La Banca europea per gli(Bei) e Banca Intesa Sanpaolo hanno raggiunto unsu una nuova iniziativa che potenzialmente sbloccherànel settore eolico europeo per un importo fino a 8 miliardi di euro. Secondo quanto riporta un comunicato, l’è parte del pacchetto della Bei per l’eolica da 5 miliardi, il piano diche la Banca europea aveva annunciato in occasione della COP28 di Dubai e attivato a luglio, ed è il primo nell’ambito del pacchetto a beneficiare del sostegno di InvestEU. Fa seguito a un’iniziativa analoga tra la Bei e il gruppo tedesco Deutsche Bank AG. Il programma della Bei per l’eolico sostiene la produzione di 32 GW dei 117 GW di capacità eolica di cui l’Unione europea necessita per conseguire entro il 2030 l’obiettivo di generare almeno il 45% dell’da fonti rinnovabili.