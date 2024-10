Spettacolo.periodicodaily.com - “Domani vinco io” di Monica Lazazzara, inno per liberarsi dalle paure

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 11 ottobre 2024 sarà disponibile “io”, il primo singolo di, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica, brano che affronta un tema profondo e universale, cioè la lotta interiore di una persona che desiderada una maschera che indossa per conformarsi alle aspettative altrui. Disponibilità del Singolo “io” diA partire dall’11 ottobre 2024, il nuovo singolo di, intitolato “io”, sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming digitale e in rotazione sulle radio. Questa è una data attesa da molti fan, poiché rappresenta il debutto musicale di un’artista promettente.