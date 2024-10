Di nuovo allerta arancione a Milano, un'altra giornata di paura: "Fino a 100 mm di pioggia" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di nuovo maltempo. Dopo il nubifragio di martedì, con allagamenti e fiumi arrivati a un passo dall'esondazione, Milano si prepara a fare i conti con un'altra gionata all'insegna del meteo avverso. Per oggi, giovedì 10 ottobre, in città è infatti in vigore una doppia allerta meteo arancione per Milanotoday.it - Di nuovo allerta arancione a Milano, un'altra giornata di paura: "Fino a 100 mm di pioggia" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dimaltempo. Dopo il nubifragio di martedì, con allagamenti e fiumi arrivati a un passo dall'esondazione,si prepara a fare i conti con un'gionata all'insegna del meteo avverso. Per oggi, giovedì 10 ottobre, in città è infatti in vigore una doppiameteoper

