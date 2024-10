Ilprimatonazionale.it - Convegno internazionale, Julius Evola in Portogallo (1974-2024)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott- Una delle personalità più sorprendenti della cultura europea del XX secolo verrà ricordata in terra lusitana nella prossima settimana. Nell’anno del cinquantenario della sua morte, un gruppo di ricercatori e intellettuali portoghesi e stranieri, tra cui alcuni italiani, saranno presenti a Porto per evocare la memoria di, influente pensatore italiano ed europeo. L’opera e l’eredità Ilsarà organizzato dall’Associazione Civico-culturale “Os Amigos do Farol”, Fondazione, MIL – Movimento Internacional Lusófono e Nova Águia, in collaborazione con le case editrici Bietti e Black Front Press. Lo stesso si terrà il 19 ottobre presso la Cooperativa do Povo Portuense.