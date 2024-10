Zonawrestling.net - CM Punk:”Ho imparato molto da Heyman, ma essere un ‘Paul Heyman Guy’ era un marchio d’infamia”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CMha lavorato con molti grandi nomi nel mondo del wrestling professionistico, ma è evidente quanto Paulabbia influenzato la sua carriera in WWE.è considerato uno dei veri “PaulGuys” e ora ha rivelato come è successo. CMè stato gestito dadal 2012 fino a quando è stato tradito daa Money in the Bank nel 2013.prima di allora, Paulè stata l’unica persona che ha sostenuto The Second City Saint dietro le quinte quandoè arrivato in WWE. Parlando al podcast “No Contest Wrestling”, CMha rivelato il suo percorso per diventare un “Paulguy”, a partire da quando ha firmato con la Ohio Valley Wrestling.