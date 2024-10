Cina: tecnologia VR offre esperienza immersiva in rovine di Sanxingdui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Un progetto di esperienza immersiva con realta’ virtuale (VR) su larga scala, “Alla scoperta di Sanxingdui: un sito di scavo archeologico delle fosse sacrificali”, e’ stato ufficialmente inaugurato presso il Museo di Sanxingdui nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: tecnologia VR offre esperienza immersiva in rovine di Sanxingdui Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Un progetto dicon realta’ virtuale (VR) su larga scala, “Alla scoperta di: un sito di scavo archeologico delle fosse sacrificali”, e’ stato ufficialmente inaugurato presso il Museo dinella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Agenzia Xinhua

