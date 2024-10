Chicago Fire: Chi ha lasciato la 51 nel nuovo episodio in onda ieri negli stati uniti? (Di giovedì 10 ottobre 2024) In vista del terzo episodio della stagione 13 di Chicago Fire, sapevamo che qualcuno rischiava di essere licenziato alla 51°. Il promo dell’episodio ha chiarito che il capo Pascal si sarebbe separato da qualcuno, ma l’identità di chi avrebbe lasciato la 51 è rimasta molto in sospeso, poiché la NBC ha reso difficile sapere esattamente chi sarebbe finito sul banco degli imputati. Per la maggior parte dell’episodio, sembrava che il capo Pascal ce l’avesse con Kidd, in quanto sembrava mettere in dubbio la sua leadership e ha fatto di nuovo riferimento al turnover sulla sua squadra. Ha ignorato le sue preoccupazioni iniziali su Damon e non ha fatto una bella figura quando ha detto a Mouch che avrebbe dovuto prepararsi ad accettare l’incarico di tenente, perché “non si sa mai”. Nerdpool.it - Chicago Fire: Chi ha lasciato la 51 nel nuovo episodio in onda ieri negli stati uniti? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In vista del terzodella stagione 13 di, sapevamo che qualcuno rischiava di essere licenziato alla 51°. Il promo dell’ha chiarito che il capo Pascal si sarebbe separato da qualcuno, ma l’identità di chi avrebbela 51 è rimasta molto in sospeso, poiché la NBC ha reso difficile sapere esattamente chi sarebbe finito sul banco degli imputati. Per la maggior parte dell’, sembrava che il capo Pascal ce l’avesse con Kidd, in quanto sembrava mettere in dubbio la sua leadership e ha fatto diriferimento al turnover sulla sua squadra. Ha ignorato le sue preoccupazioni iniziali su Damon e non ha fatto una bella figura quando ha detto a Mouch che avrebbe dovuto prepararsi ad accettare l’incarico di tenente, perché “non si sa mai”.

