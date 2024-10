Bao Publishing presenta L’ALBERO NUDO di Keum Suk Gendry-Kim (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ho amato immensamente i personaggi de L’ALBERO NUDO, ognuno di loro mi ha parlato. La vita delle persone con un’esistenza ordinaria è cambiata all’improvviso, a causa della guerra. Hanno perso familiari, amici e cose preziose, ma quelli che sono sopravvissuti hanno dovuto continuare a vivere. Mi sono chiesta a lungo come poter esprimere i sentimenti delle persone sopravvissute.”– Keum Suk Gendry-Kim BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di L’ALBERO NUDO, il nuovo graphic novel dell’amatissima autrice coreana Keum Suk Gendry-Kim. L’autrice ha adattato con uno stile libero e creativo, preservando l’intento originale, il romanzo di Park Wan-seo da cui si è ispirata, un classico della letteratura coreana, narrando la storia da un punto di vista moderno e donando alla narrazione una forma originale, con delicatezza e sensibilità. Nerdpool.it - Bao Publishing presenta L’ALBERO NUDO di Keum Suk Gendry-Kim Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ho amato immensamente i personaggi de, ognuno di loro mi ha parlato. La vita delle persone con un’esistenza ordinaria è cambiata all’improvviso, a causa della guerra. Hanno perso familiari, amici e cose preziose, ma quelli che sono sopravvissuti hanno dovuto continuare a vivere. Mi sono chiesta a lungo come poter esprimere i sentimenti delle persone sopravvissute.”– Keum Suk-Kim BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita di, il nuovo graphic novel dell’amatissima autrice coreana Keum Suk-Kim. L’autrice ha adattato con uno stile libero e creativo, preservando l’intento originale, il romanzo di Park Wan-seo da cui si è ispirata, un classico della letteratura coreana, narrando la storia da un punto di vista moderno e donando alla narrazione una forma originale, con delicatezza e sensibilità.

"L'albero nudo": la guerra e l'amore nella Corea del Sud secondo Keum Suk Gendry-Kim - Un amore sbocciato tra le rovine della guerra di Corea. "L'albero nudo", il nuovo graphic novel di Keum Suk Gendry-Kim, in arrivo il 18 ottobre.

