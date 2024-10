Aumenta la spesa irregolare nel bilancio dell’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Come per gli esercizi precedenti, il livello di errore stimato nelladidell’UE èto, stando alla relazione annuale della Corte dei contipubblicata in data odierna. La Corte avverte inoltre dei crescenti rischi finanziari per il, causati da un debito record, dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dall’elevato tasso di inflazione.La Corte, pur concludendo che i conti dell’UE per l’esercizio finanziario 2023 forniscono un’immagine fedele e veritiera della situazione finanziaria e che le entrate possono essere ritenute prive di errore, esprime la propria preoccupazione, perchè per i 191,2 miliardi di euro di spese finanziate daldell’UE il livello di errore èto fino al 5,6 % (2022: 4,2%; 2021: 3%).