Wimbledon manda in pensione i giudici di linea, intelligenza artificiale arbitra i match (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Wimbledon vara la rivoluzione. Dal 2025, il più celebre torneo di tennis del mondo abolisce i giudici di linea e li sostituisce con l'intelligenza artificiale. Dopo 147 anni, non saranno i 'line judges' – circa 300 in tutto – a chiamare l'out sui campi dell'All England Club, come anticipa il Times. Wimbledon ha Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –vara la rivoluzione. Dal 2025, il più celebre torneo di tennis del mondo abolisce idie li sostituisce con l'. Dopo 147 anni, non saranno i 'line judges' – circa 300 in tutto – a chiamare l'out sui campi dell'All England Club, come anticipa il Times.ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wimbledon manda in pensione i giudici di linea, intelligenza artificiale arbitra i match - Wimbledon vara la rivoluzione. Dal 2025, il più celebre torneo di tennis del mondo abolisce i giudici di linea e li sostituisce con l'Intelligenza Artificiale. Dopo 147 anni, non saranno i 'line judge ... (adnkronos.com)

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Venerdi 4 ottobre alle 18:30 | NAPOLI - COMOSabato 5 ottobre alle 20:45 | INTER - TORINPO Domenica 6 ottobre alle 18.00 | MONZA - ROMA Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A Enilive 20 ... (digital-news.it)

Pogba, il Tas riduce la squalifica per doping: il centrocampista della Juventus può tornare a marzo - Accolto l'appello di Paul Pogba, con il Tas che riduce la squalifica del centrocampista da 4 anni a 18 mesi ... (corriere.it)