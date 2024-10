Ilfattoquotidiano.it - Viadana, il 17enne e l’ipotesi di incontri con altre donne prima dell’omicidio di Maria Campai

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)– la donna uccisa da un(in provincia di Mantova) dopo un incontro sessuale – non sarebbe stata l’unica frequentatrice del minore che aveva contattato online la sua vittima. Dalle indagini, che proseguono per determinare tutto quando avvenuto, è emerso che il giovane, che ha confessato l’omicidio, avrebbe avuto altri. Nessuna di loro sarebbe stata aggredita, o perlomeno nessuna lo ha denunciato o è andata in ospedale a farsi medicare. La 42enne di Parma, come emerso dall’autopsia, è stata strangolata, presa a pugni. Il suo corpo, tenuto nascosto per una settimana, è stato poi ritrovato nel giardino di una villetta. Come rivela il Corriere della Sera, le persone che conoscono ilal di fuori della sfera familiare avrebbero raccontato di altrisessuali che il ragazzo aveva organizzato con diverse