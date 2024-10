Tvzap.it - Uragano Milton, cresce l’ansia: il meteorologo crolla in lacrime in Tv (VIDEO)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Social. In diretta televisiva, John Morales, espertodi uragani, ha mostrato visibilmente la sua preoccupazione riguardo l’, che si sta avvicinando rapidamente al sud della Florida. Con la voce rotta e letrattenute, Morales ha descritto la gravità della situazione. Il suo collegamento con l’emittente NBC6 è stato ripreso da vari telegiornali, inclusi importanti network nazionali come la CNN, e ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media, diventando virale in poche ore.