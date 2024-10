Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni in giro nel carrozzino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo di una bambina morta a 2 anni dopo essere stata sottoposta a “un regime di brutalità crescente” è stato trasportato in giro su un passeggino per tre giorni dalla madre e dal suo compagno, ha riferito oggi un tribunale del Regno Unito. Una storia di terribili abusi ai danni di una bambina inerme. Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni in giro nel carrozzino L'Identità. Lidentita.it - Uccisa a 2 anni: la madre e il compagno la portarono per giorni in giro nel carrozzino Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo di una bambina morta a 2dopo essere stata sottoposta a “un regime di brutalità crescente” è stato trasportato insu un passeggino per tredallae dal suo, ha riferito oggi un tribunale del Regno Unito. Una storia di terribili abusi ai ddi una bambina inerme.a 2: lae illaperinnelL'Identità.

