Tutti gli smartphone in sconto per l'Amazon Prime Day di ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dai modelli entry-level ai top di gamma dei brand più celebri, Tutti gli smartphone al miglior prezzo in occasione della Festa delle offerte Prime Wired.it - Tutti gli smartphone in sconto per l'Amazon Prime Day di ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dai modelli entry-level ai top di gamma dei brand più celebri,glial miglior prezzo in occasione della Festa delle offerte

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovani e smartphone - il primo cellulare arriva a 11 anni : “Perché a quell’età ce l’hanno tutti”. Gli esperti : “Ma sarebbe meglio regalarlo a 14” - “Figli e figlie esprimono più cautela però, anche se in modo molto meno marcato dei genitori” si spiega nel report, sottolineando che anch’essi “si dichiarano in maggioranza d’accordo con la necessità di avere raccomandazioni uguali per tutti sull’uso dello smartphone, anche se in percentuali significativamente minori rispetto ai rispondenti adulti: il 48,5%”. (Ilgiorno.it)

Smartphone - social e cibo spazzatura : tutti i divieti imposti dai genitori vip ai loro figli - Novak Djokovic ha appena dichiarato di non lasciare che i figli utilizzino il cellulare, ma non è certo il solo genitore severo. A casa di Julia Roberts sono banditi dolci e schifezze, mentre i figli di Mark Zuckerberg possono guardare (poca) TV solo in certi orari della giornata. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Novak Djokovic vieta lo smartphone ai figli : “Si lamentano perché a scuola lo hanno tutti. Io gli spiego che così ci differenziamo” - . Djokovic ha inoltre sottolineato l’importanza di una maggiore consapevolezza riguardo all’uso della tecnologia e ai suoi effetti: “È importante che le persone acquisiscano un po’ più di consapevolezza su quello che accade intorno a noi, non è necessario seguire il gregge”. Da qui la decisione del tennista serbo di non affidare uno smartphone ai suoi due bambini: “I miei figli mi dicono che a ... (Ilfattoquotidiano.it)