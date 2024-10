Travolse e uccise tre pedoni con l'auto, Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Via libera all'applicazione di una pena concordata per Angelika Hutter, automobilista tedesca di 34 anni che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) Travolse ed uccise Marco Antonello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin (65), tutti di Favaro Veneto (Venezia). La difesa della donna ha accettato la proposta dell'accusa che prevede una detenzione di quattro anni e otto mesi. Questo patteggiamento sarà ufficializzato durante un'udienza prevista per il 15 ottobre, chiudendo così il processo relativo all'incidente stradale che ha causato la morte di tre persone. Tg24.sky.it - Travolse e uccise tre pedoni con l'auto, Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Via libera all'applicazione di una pena concordata permobilista tedesca di 34che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno)edMarco Antonello, di 47, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin (65), tutti di Favaro Veneto (Venezia). La difesa della donna ha accettato la proposta dell'accusa che prevede una detenzione di quattroe otto. Questomento sarà ufficializzato durante un'udienza prevista per il 15 ottobre, chiudendo così il processo relativo all'incidente stradale che ha causato la morte di tre persone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Patteggia a 4 anni e 8 mesi Angelica Hutter - travolse una famiglia con l’auto e uccise 3 persone. Non andrà in carcere - Accusa e difesa hanno raggiunto un accordo, accolto dal giudice per l’udienza preliminare. La donna, che al momento si trova in una struttura psichiatrica, potrebbe rimanere lì o essere trasferita. . L'articolo Patteggia a 4 anni e 8 mesi Angelica Hutter, travolse una famiglia con l’auto e uccise 3 persone. (Ilfattoquotidiano.it)

Travolse una famiglia uccidendo tre persone - Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi : non andrà in carcere - Il pubblico ministero, Simone Marcon, ha quindi proposto un accordo i pena a 4 anni e 8 mesi, che bilancia aggravanti e attenuanti del caso, oltre allo stato di salute mentale dell’indagata. Oppure accogliere la richiesta della difesa per una attenuazione delle misure di custodia. Hutter è indagata anche a Venezia per l’aggressione ad alcune agenti di polizia penitenziaria mentre si trovava in ... (Open.online)

Travolse una famiglia uccidendo tre persone - Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi : non andrà in carcere - Non in carcere: la donna è in cura presso una struttura psichiatrica, la giudice potrebbe tenerla lì o trasferirla in un altro istituto. La donna investì Mattia, di 2 anni, il padre Marco Antonello, 47, e la nonna del piccolo Maria Grazia Zuin, 65, secondo la Procura «in preda all’ira». L’avvocato di Hutter aveva avanzato una richiesta di patteggiamento un mese fa. (Open.online)

Travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore : Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi - I tre si trovavano a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, per trascorrere le vacanze. Continua a leggere . Oggi, martedì 8 ottobre, la donna ha patteggiato 4 anni e 8 mesi di reclusione, accettando le richieste dell'accusa. Il 6 luglio 2023 Angelika Hutter travolse e uccise Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco, 47, e la nonna del bimbo, la 64enne Maria Grazia Zuin. (Fanpage.it)

Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi di carcere : in auto travolse e uccise il piccolo Mattia (neppure 2 anni) - il papà Marco e la nonna - Angelika Hutter ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi di carcere per la strage di Santo Stefano (Belluno): la 33enne tedesca il 6 luglio di un anno fa travolse in auto una famiglia che... (Ilgazzettino.it)