Toscana in preallerta per il primo caso autoctono di Dengue. Cosa significa, rischi e contromisure (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Il primo caso autoctono di Dengue mette in preallerta la Toscana. Sinora tutti i casi registrati nella nostra regione (quest’anno 37 dall’inizio dell’anno) erano d’importazione, ovvero di persone infettate dal virus all’estero dalla zanzara Aedes aegypti, responsabile della febbre gialla, la cui presenza però non è mai stata registrata in Italia, e occasionalmente anche della Aedes albopictus, la zanzara tigre, che potrebbe essere responsabile di questo caso di contagio. E’ accaduto che madre e figlia sono rientrate ammalate a Sesto Fiorentino dalla zona delle Marche (Fano) dove è attivo un focolaio autoctono (con 102 casi confermati). Avevano soggiornato lì l’ultima settimana di agosto, presentando sintomi similinfluenzali a una settimana dal rientro. Lanazione.it - Toscana in preallerta per il primo caso autoctono di Dengue. Cosa significa, rischi e contromisure Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Ildimette inla. Sinora tutti i casi registrati nella nostra regione (quest’anno 37 dall’inizio dell’anno) erano d’importazione, ovvero di persone infettate dal virus all’estero dalla zanzara Aedes aegypti, responsabile della febbre gialla, la cui presenza però non è mai stata registrata in Italia, e occasionalmente anche della Aedes albopictus, la zanzara tigre, che potrebbe essere responsabile di questodi contagio. E’ accaduto che madre e figlia sono rientrate ammalate a Sesto Fiorentino dalla zona delle Marche (Fano) dove è attivo un focolaio(con 102 casi confermati). Avevano soggiornato lì l’ultima settimana di agosto, presentando sintomi similinfluenzali a una settimana dal rientro.

