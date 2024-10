Anteprima24.it - ‘Tormento’, l’oboista Ruggiero approda sulle piattaforme digitali composizione per orchestra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi intitola “Tormento” lapersinfonica in forma libera scritta dal giovane oboista airolano Salvatorein uscita su tutte lemusicaliil 10 ottobre prossimo. Lanasce come descrizione di sentimenti contrastanti che generano un’inquietudine aperta. Composto tra marzo e maggio 2024 in unico movimento, il brano presenta tre momenti descrittivi preceduti da un’introduzione affidata al fagotto e all’oboe. La tonalità iniziale è in fa minore per passare al mi bemolle minore. Nel primo momento musicale si evince una sensazione di malinconia e di sconforto, in cui viene esposto il tema principale assegnato agli archi e al fagotto con una graduale aggiunta di strumenti diversi.