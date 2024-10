Romadailynews.it - Technotown, attività dal 10 al 31 ottobre 2024

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Villa Torlonia, proseguono per tutto il mese dileproposte da, l’hub della scienza creativa dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, con l’organizzazione e la cura scientifica di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Associazione Italiana Podcasting. Una vera e propria fabbrica creativa in cui le ragazze e i ragazzi, a partire dai 12 anni in su e con un biglietto d’ingresso speciale pari a 1 euro, possono scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, avvicinarsi al mondo della ricerca e dell’innovazione e vivere occasioni di incontro, confronto e cooperazione. Supportati dai tutor della struttura, i giovani utenti possono infatti partecipare a corsi, incontri, talk e prendere parte alle factory creative contribuendo alla creazione condivisa di materiali e contenuti.