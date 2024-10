Strade allagate e frane: le regioni con l'allerta meteo rossa e arancione oggi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Temporali e piogge mettono in difficoltà il Nord. La nuova ondata di maltempo sta facendo sentire i suoi effetti con esondazioni, allagamenti e frane. Le regioni più colpite e le previsioni meteo per oggi, 9 ottobre.Le regioni con l'allerta meteo oggi 9 ottobre 2024Per la giornata di oggi Europa.today.it - Strade allagate e frane: le regioni con l'allerta meteo rossa e arancione oggi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Temporali e piogge mettono in difficoltà il Nord. La nuova ondata di maltempo sta facendo sentire i suoi effetti con esondazioni, allagamenti e. Lepiù colpite e le previsioniper, 9 ottobre.Lecon l'9 ottobre 2024Per la giornata di

