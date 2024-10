Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il settimanale Diva e Donna ne è sicuro: “È ritorno di fiamma” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono passati sei anni dai primi rumor in merito a un presunto flirt fra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, e nonostante i due non abbiano mai né confermato né smentito, avallando così ulteriormente il gossip, nelle scorse ore le indiscrezioni sono tornate a riempire la cronaca rosa. Il motivo? Stando a Diva & Donna fra i due conduttori è in corsa un ritorno di fiamma! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@DivaeDonnasettimanale) L'articolo Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il settimanale Diva e Donna ne è sicuro: “È ritorno di fiamma” proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il settimanale Diva e Donna ne è sicuro: “È ritorno di fiamma” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono passati sei anni dai primi rumor in merito a un presunto flirt fraDe, e nonostante i due non abbiano mai né confermato né smentito, avallando così ulteriormente il gossip, nelle scorse ore le indiscrezioni sono tornate a riempire la cronaca rosa. Il motivo? Stando afra i due conduttori è in corsa undi! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articoloDe, ilne è: “Èdi” proviene da Isa e Chia.

