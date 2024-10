“Somiglia più ad un enorme fallo che al Pulcinella di Gaetano Pesce”: l’ultima opera dell’artista a Napoli scatena l’ironia sui social (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una mattinata ‘piccantina’ per tutti i cittadini di Napoli, che hanno potuto ammirare l’ultima opera d’arte installata in piazza Municipio, nel cuore della città, in sostituzione della Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto. Inaugurata oggi, 9 ottobre, l’ultima creazione di Gaetano Pesce, scultore ligure venuto a mancare, a 84 anni, nell’aprile 2024, si intitola “Tu si ‘na cosa grande”, forse un richiamo alle enormi dimensioni dell’installazione, alta 12 metri, e rappresenta la stilizzazione di Pulcinella, la tradizionale maschera della cultura partenopea. Ma ad incuriosire tutti gli abitanti di Napoli, che sono accorsi a vedere l’installazione, non è l’altezza dell’opera e nemmeno il suo richiamo alla cultura del capoluogo campano. Piuttosto la forma, chiaramente fallica, che non lascia troppo spazio all’immaginazione. Ilfattoquotidiano.it - “Somiglia più ad un enorme fallo che al Pulcinella di Gaetano Pesce”: l’ultima opera dell’artista a Napoli scatena l’ironia sui social Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una mattinata ‘piccantina’ per tutti i cittadini di, che hanno potuto ammirared’arte installata in piazza Municipio, nel cuore della città, in sostituzione della Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto. Inaugurata oggi, 9 ottobre,creazione di, scultore ligure venuto a mancare, a 84 anni, nell’aprile 2024, si intitola “Tu si ‘na cosa grande”, forse un richiamo alle enormi dimensioni dell’installazione, alta 12 metri, e rappresenta la stilizzazione di, la tradizionale maschera della cultura partenopea. Ma ad incuriosire tutti gli abitanti di, che sono accorsi a vedere l’installazione, non è l’altezza dell’e nemmeno il suo richiamo alla cultura del capoluogo campano. Piuttosto la forma, chiaramente fallica, che non lascia troppo spazio all’immaginazione.

