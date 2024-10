Si è svolta ieri la prima serata del corso di formazione “Barman inclusivo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si è svolta ieri la prima serata del corso di formazione “Barman inclusivo”, un'iniziativa dedicata alle persone con disabilità e promossa da Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con Cescot l’agenzia Formativa di Confesercenti. Dopo il successo delle edizioni passate, torna un'importante opportunità formativa che permette di apprendere i segreti del mestiere di Barman. Le lezioni si tengono ogni martedì dalle ore 20 alle 22, presso il “Caffè Paradiso” a Terranuova Bracciolini, e si concluderanno il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Quest'anno, ben 11 corsisti hanno intrapreso con entusiasmo questa esperienza formativa. “Siamo entusiasti di vedere così tanti partecipanti desiderosi di apprendere,” ha dichiarato Andrea Manetti. Lanazione.it - Si è svolta ieri la prima serata del corso di formazione “Barman inclusivo” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si èladeldi”, un'iniziativa dedicata alle persone con disabilità e promossa da Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso, in collaborazione con Cescot l’agenzia Formativa di Confesercenti. Dopo il successo delle edizioni passate, torna un'importante opportunità formativa che permette di apprendere i segreti del mestiere di. Le lezioni si tengono ogni martedì dalle ore 20 alle 22, presso il “Caffè Paradiso” a Terranuova Bracciolini, e si concluderanno il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Quest'anno, ben 11 corsisti hanno intrapreso con entusiasmo questa esperienza formativa. “Siamo entusiasti di vedere così tanti partecipanti desiderosi di apprendere,” ha dichiarato Andrea Manetti.

