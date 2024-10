Ilgiorno.it - Sesto, tutta la Parpagliona ricorda Franco Carioti: “Una persona speciale. Era uno di famiglia"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)San Giovanni (Milano), ottobre 2024 – Il quartiere, gli amici, i vicini si sono mobilitati per quasi una settimana. Poi la notizia che temevano:era morto in montagna, mentre cercava i funghi, la sua grande passione. Oravia Grandi,lae Cascina Gatti aspettano il rientro della salma di, l’82enne diSan Giovanni che domenica 6 ottobre è stato trovato morto in un dirupo, in Svizzera. “Era la sua vita. Andava a funghi sempre da solo oppure a castagne, come se fosse un segreto – racconta Gino, amico del bar sotto casa -. Ci vedevamo quasi ogni giorno all’ora del caffè. Spesso arrivava con la cassettina di funghi piena dei suoi tesori e ce la mostrava con grande orgoglio. Noi per prenderlo in giro gli dicevamo ‘Dì la verità che sei andato a comprarli al supermercato!’. Era unasquisita”.