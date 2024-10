Anteprima24.it - Serre: città a lutto, morto l’assessore Luongo

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un paese in lacrime a, la cittadina degli Alburni, il Comune diche da questo pomeriggio piange la scomparsa di Antonio. Trentasette anni, assessore agli eventi e alla cultura, musicista, sposato e papà di una bimba di pochi mesi, Antonioda qualche anno stava combattendo contro una terribile malattia . Lunghi ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici che tenevano in apprensione la comunità, non avevano mai fermato l’incessante lavoro del giovane assessore per la sua. Amato da tutti, promotore di grandi eventi musicali e di tante iniziative condotte dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Opramolla di cui faceva parte,non ha mai spesso di credere e lavorare per uno sviluppo del paese in chiave innovativa, culturale, musicale.