Serie C con la Pianese si insegue un successo che manca da sei mesi Il Carpi vuole sbloccarsi in trasferta

Carpi Quattordici aprile a San Mauro. È la data dell'ultimo successo del Carpi lontano dal 'Cabassi', che domenica sul campo della Pianese proverà a invertire il trend senza acuti in trasferta. Sono passati quasi 6 mesi da quel roboante 3-0 firmato da Arrondini, Cortesi e Tcheuna che a 3 gare dalla fine lanciò ai mille all'ora la squadra biancorossa nella volata per la C, tra l'altro nello stesso giorno in cui col forfeit della Pistoiese i punti di margine sul Ravenna aumentarono da 2 a 4. Quella fu la nona e ultima vittoria fuori casa di Calanca e compagni, che proprio con i 5 successi esterni del girone di ritorno (Fanfulla, Lentigione, Sangiuliano, Aglianese e Sammaurese) misero il turbo per il sorpasso sulla squadra di Gadda.

