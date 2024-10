Serie A, data e orari anticipi e posticipi 14a-18a giornata: Napoli, big match serale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Lega Serie A annuncia le date e gli orari degli anticipi e posticipi dalla 14a alla 18a giornata: ecco tutte le gare del Napoli Nel pieno della sosta per gli impegni internazionali, la Lega Serie A annuncia gli anticipi e i posticipi dalla 14a giornata alla 18a, ultima dell’anno solare 2024. Tra queste cinque sfide di campionato, il Napoli dovrà affrontare anche la Lazio al Maradona. Di seguito la data, gli orari e dove seguire il match degli Azzurri:14a) 01/12/2024 Domenica 15.00 TORINO-Napoli DAZN15a) 08/12/2024 Domenica 20.45 Napoli-LAZIO DAZN16a) 14/12/2024 Sabato 18.00 UDINESE-Napoli DAZN17a) 21/12/2024 Sabato 18.00 GENOA-Napoli DAZN18a) 29/12/2024 Domenica 15.00 Napoli-VENEZIA DAZN Spazionapoli.it - Serie A, data e orari anticipi e posticipi 14a-18a giornata: Napoli, big match serale Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La LegaA annuncia le date e glideglidalla 14a alla 18a: ecco tutte le gare delNel pieno della sosta per gli impegni internazionali, la LegaA annuncia glie idalla 14aalla 18a, ultima dell’anno solare 2024. Tra queste cinque sfide di campionato, ildovrà affrontare anche la Lazio al Maradona. Di seguito la, glie dove seguire ildegli Azzurri:14a) 01/12/2024 Domenica 15.00 TORINO-DAZN15a) 08/12/2024 Domenica 20.45-LAZIO DAZN16a) 14/12/2024 Sabato 18.00 UDINESE-DAZN17a) 21/12/2024 Sabato 18.00 GENOA-DAZN18a) 29/12/2024 Domenica 15.00-VENEZIA DAZN

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Serie A 2024/2025 - anticipi e posticipi dalla 14esima alla 18esima giornata : programma e orari - 00 GENOA-TORINO DAZN 07/12/2024 Sabato 18. 45 ROMA-LECCE DAZN/SKY 08/12/2024 Domenica 12. 00 MILAN-EMPOLI DAZN 30/11/2024 Sabato 20. 00 FIORENTINA-INTER DAZN/SKY 01/12/2024 Domenica 20. Si conoscono quindi date e orari dalla quattordicesima alla diciottesima giornata ovvero dall’ultimo week-end di novembre all’ultimo di dicembre, non invece a sorpresa la diciannovesima che vedrà , in ... (Sportface.it)

Quando escono anticipi e posticipi delle prossime giornate di Serie A? Ecco la data e il programma - La Serie A è entrata nel vivo. Dopo la sosta per le Nazionali di ottobre si giocheranno ben cinque turni, compreso un infrasettimanale, nel giro di ventuno giorni: giornate che potranno delineare sempre più la situazione in classifica che, attualmente, vede il Napoli capolista con due punti di vantaggio sui campioni in carica dell’Inter. (Sportface.it)

Basket - vittorie di Trento e Trapani negli anticipi di Serie A - Venezia che torna sul -4, ma nell’ultimo minuto arriva la spallata decisiva e Trento vince 82-70. Trento che prova a gestire il vantaggio accumulato nell’ultimo quarto, rispondendo ai tentativi di Venezia di riaprire il match. Nuovo parziale, in questa occasione firmato Nutribullet, a inizio secondo quarto, con un 6-0 che ribalta nuovamente il discorso, con Trapani che fatica tantissimo in ... (Oasport.it)