Risorse per i diritti audiovisivi: tre club (tra cui la Spal) presentano ricorso per la distribuzione. Il ds Casella inibito per un mese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso della gara di Rimini, Alex Casella è stato espulso dall'arbitro. Ma non è tutto, perché ieri il giudice sportivo ha usato la mano pesante nei confronti del direttore sportivo della Spal che ha ricevuto una "inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 4 novembre 2024 e 500 euro di ammenda". Stando a quanto riporta il comunicato, Casella ha "tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a gioco fermo, protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l'operato".

