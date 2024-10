Ilrestodelcarlino.it - Riparte il forno ’condiviso’. Accensione dopo 70 anni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i ‘protagonisti’ della settimana di San Lorenzo in Campo capitale della cultura con Pesaro c’è anche lo storico ‘in comune’ della bella frazione di San Vito sul Cesano. Spento da 70, verrà riacceso e tornerà in funzione domenica e, intanto, stasera sarà al centro di un interessante convegno che prenderà il via proprio a San Vito alle 19,30. Fino al 1953 era l’unicodel paese, allora molto più popolato di oggi, e tutte le donne del borgo ci andavano a cuocere il pane. Di proprietà comunale, era gestito dalla signora Teresa, che si occupava di accenderlo ogni due o tre giorni; poi, l’apertura del primo negozio-lo mandò in pensione.