Peste suina africana, via libera ai cacciatori: la regione ottiene una deroga per abbattere i cinghiali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Via libera alle doppiette per eradicare dal territorio regionale la Peste suina africana. Giovanni Filippini, commissario straordinario per la PSA, ha accolto le proposte arrivate dalla giunta Rocca. In base alla deroga concessa, tra le "misure di eradicazione e sorveglianza" della Peste suina

