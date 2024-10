Gqitalia.it - Perché in Joker: Folie à deux manca una scena di Lady Gaga che aveva fatto il giro di tutti i social

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Se c'è una cosa che gli spettatori si chiedono dopo essere andati a vedereè che fine haladicommentatissima suimedia non appena sono state diffuse le prime immagini delle riprese e come mai alla fine non appaia nelle oltre due ore di film. Anche se all'epoca non sapevamo bene di cosa si trattasse, ha sicuramente attirato l'attenzione di. Da quello che si è potuto scoprire attraverso delle fughe di notizie, l'artista stava filmando una sequenza in cui entrava in tribunale circondata da sostenitori e oppositori di Arthur Fleck. In quella, mentre saliva le scale, una donna le diceva qualcosa e lei rispondeva baciandola, lasciando la contestatrice senza parole. Nel montaggio finale di Todd Phillips Harley Quinn, invece, entra in aula cantando ma non bacia alcuna donna.