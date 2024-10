Perché abbiamo bisogno dei "classici"? Le ipotesi di Nannipieri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - Cosa cerchiamo nei libri, nelle opere d'arte, in quei pilastri che chiamiamo come "classici"? Forse la durata di noi stessi. "Il classico è un'insoppimibile esigenza orientativa che abbiamo per provare a dare senso e a governare il mondo", spiega Luca Nannipieri, autore e critico d'arte, che, oggi, alle 17.30, sarà ospite del Gabinetto Vieusseux con il libro 'Che cosa sono i classici' (Skira). L'introduzione affidata al presidente del Vieusseux Riccardo Nencini. Si aspira come scrittori e artisti a diventare "classici" Perché si pensa che quelle create siano opere immortali, "ma se guardiamo la storia delle civiltà, ciò che constatiamo è che la caratteristica più inesorabile delle opere umane è proprio la loro mortalità". Eppure non si muore per sempre, Perché è vero che alcuni classici apparentemente sepolti riaffiorano anche dopo secoli tornando in vita. Lanazione.it - Perché abbiamo bisogno dei "classici"? Le ipotesi di Nannipieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - Cosa cerchiamo nei libri, nelle opere d'arte, in quei pilastri che chiamiamo come ""? Forse la durata di noi stessi. "Il classico è un'insoppimibile esigenza orientativa cheper provare a dare senso e a governare il mondo", spiega Luca, autore e critico d'arte, che, oggi, alle 17.30, sarà ospite del Gabinetto Vieusseux con il libro 'Che cosa sono i' (Skira). L'introduzione affidata al presidente del Vieusseux Riccardo Nencini. Si aspira come scrittori e artisti a diventare "si pensa che quelle create siano opere immortali, "ma se guardiamo la storia delle civiltà, ciò che constatiamo è che la caratteristica più inesorabile delle opere umane è proprio la loro mortalità". Eppure non si muore per sempre,è vero che alcuniapparentemente sepolti riaffiorano anche dopo secoli tornando in vita.

