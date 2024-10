Per Insinna e Augias falsa partenza su La7 | 26 e 2% di share

Per Insinna e Augias falsa partenza su La7: 2,6 e 2% di share (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Un Governo incompetente vuole riscrivere la storia, ma demolisce la Rai», inveiva qualche mese fa Corrado Augias in polemica con l'esecutivo di Giorgia Meloni, apprestandosi a lasciare la tv pubblica dopo «soli» 63 annidi collaborazione. Chi, dopo un simile j'accuse, temeva che il giornalista e scrittore svanisse definitivamente dal video si è dovuto però ricredere. Oltre a vederlo ogni settimana al timone del talk show La Torre di Babele su La7, Augias ha preso infatti le redini di uno spin-off pomeridiano sempre sullo stesso canale. Parliamo de La torre di Babele Doc, anch'esso come il suo capostipite introdotto (provocatoriamente?) dal coro del quarto atto del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, «Tutto cangia, il ciel s'abbella», storica sigla dell'inizio delle trasmissioni Rai dal 1954 al 1986. Iltempo.it - Per Insinna e Augias falsa partenza su La7: 2,6 e 2% di share Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Un Governo incompetente vuole riscrivere la storia, ma demolisce la Rai», inveiva qualche mese fa Corradoin polemica con l'esecutivo di Giorgia Meloni, apprestandosi a lasciare la tv pubblica dopo «soli» 63 annidi collaborazione. Chi, dopo un simile j'accuse, temeva che il giornalista e scrittore svanisse definitivamente dal video si è dovuto però ricredere. Oltre a vederlo ogni settimana al timone del talk show La Torre di Babele su La7,ha preso infatti le redini di uno spin-off pomeridiano sempre sullo stesso canale. Parliamo de La torre di Babele Doc, anch'esso come il suo capostipite introdotto (provocatoriamente?) dal coro del quarto atto del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, «Tutto cangia, il ciel s'abbella», storica sigla dell'inizio delle trasmissioni Rai dal 1954 al 1986.

