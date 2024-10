Nata la prima coppia Amici 24 scocca la scintilla tra i due allievi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un bigliettino dolcissimo, le guance che diventano rosse e la scoperta sul misterioso spasimante. Dentro24 potrebbe esserela. Protagonista è stata Rebecca che ha ricevuto un bigliettino da uno dei ragazzi della scuola. Durante un gioco dei palloncini tra i concorrenti, Rebecca ha trovato una dedica anonima che ha fatto esplodere la curiosità di tutti. Il biglietto non era firmato, e subito è iniziata la caccia all’autore del gesto romantico. >> “Se n’è andata per Raimondo Todaro”.24, la voce sull’insegnante scatena il caos Il pubblico era convinto fosse stato il figlio di Gabriele Muccino: “Io ero straconvinta che fosse stato Ilan per la reazione che ha avuto in puntata. Secondo me a Ilan piace Rebecca, ma lei ancora devo capirla perché si era detto che forse le piace Nicolò anche se io tutta sta confidenza con lui non l’ho vista”.