Mo: media, Biden parlerà con Netanyahu, colloquio su eventuale rappresaglia contro Iran (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington, 9 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrà un colloquio telefonico oggi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su eventuali piani per colpire l'Iran. Lo rivela Axios, citando tre funzionari statunitensi. "Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana", ha detto un funzionario, spiegando che Washington vuole assicurarsi che Israele attacchi obiettivi in ??Iran che siano significativi senza essere sproporzionati. I due leader non si parlano da quasi 50 giorni. Liberoquotidiano.it - Mo: media, Biden parlerà con Netanyahu, colloquio su eventuale rappresaglia contro Iran Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington, 9 ott. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joeavrà untelefonico oggi con il primo ministro israeliano Benjaminsu eventuali piani per colpire l'. Lo rivela Axios, citando tre funzionari statunitensi. "Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana", ha detto un funzionario, spiegando che Washington vuole assicurarsi che Israele attacchi obiettivi in ??che siano significativi senza essere sproporzionati. I due leader non si parlano da quasi 50 giorni.

