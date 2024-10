Maria Campai, altre donne nel garage prima di lei: «Chi c'era parli». Ieri il funerale, è stata sepolta vicino al fratello morto due mesi fa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Chi c?era parli», prima di Maria Campai altre escort erano state nel garage dove la 42enne è stata uccisa dal 17enne, accusato di omicidio. donne che a differenza di Ilmessaggero.it - Maria Campai, altre donne nel garage prima di lei: «Chi c'era parli». Ieri il funerale, è stata sepolta vicino al fratello morto due mesi fa Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Chi c?era»,diescort erano state neldove la 42enne èuccisa dal 17enne, accusato di omicidio.che a differenza di

Omicidio di Maria Campai - “prima di lei il 17enne avrebbe incontrato altre donne nel garage” - Potrebbe avere colpito con pugni e calci. Al suo rifiuto, sempre secondo la versione del diciassettenne, lei lo avrebbe aggredito. Nell’udienza di convalida del fermo, davanti al gip del tribunale dei minori di Brescia, il ragazzo ha negato la volontà di uccidere. Agghiaccianti le ipotesi sulle cause delle lesioni. (Ilgiorno.it)

Femminicidio di Viadana - il 17enne avrebbe incontrato altre donne nel suo garage prima di Maria Campai - Il 17enne di Viadana (Mantova) arrestato per l'omicidio di Maria Campai avrebbe incontrato prima di lei altre donne nel suo garage. Nessuna di loro, però, ha mai presentato un qualche tipo di denuncia a suo carico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio Maria Campai - prima di lei altre donne in quel garage. “Chi c’era parli” - La violenza è esplosa dopo un litigio legato ai soldi: Maria avrebbe richiesto 350 euro, mentre inizialmente ne erano stati pattuiti solo 200. Frequentava un istituto tecnico per elettricisti e, secondo i professori, non aveva mai mostrato atteggiamenti minacciosi. Le prove raccolte dagli investigatori suggeriscono che il ragazzo stesse studiando pratiche di sesso estremo e tecniche di uccisione ... (Thesocialpost.it)