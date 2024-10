Mancato killer per gelosia. Coltellate al rivale in amore: quattro anni e nove mesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aveva colpito con due Coltellate il rivale in amore ed era stato così accusato di tentato omicidio. Ieri il Tribunale di Lodi lo ha condannato a quattro anni e nove mesi di carcere. La vittima, un operaio che il Mancato killer ha aggredito con la lama in pugno perché riteneva che frequentasse la moglie, aveva riportato due ferite profonde e se l’era vista brutta: adesso riceverà un risarcimento di 25mila euro. La tragedia era stata sfiorata il 6 febbraio a Lodi, all’altezza di corso Adda 80, di fronte a un negozio di cellulari, di rimpetto al cinema Moderno. I due contendenti risiedono entrambi nel capoluogo. Il cinquantenne, appena inferte le due Coltellate al rivale cinquantacinquenne, era stato disarmato con un calcio da un commerciante che, accortosi di quanto stava accadendo, era intervenuto evitando il peggio. Ilgiorno.it - Mancato killer per gelosia. Coltellate al rivale in amore: quattro anni e nove mesi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aveva colpito con dueilined era stato così accusato di tentato omicidio. Ieri il Tribunale di Lodi lo ha condannato adi carcere. La vittima, un operaio che ilha aggredito con la lama in pugno perché riteneva che frequentasse la moglie, aveva riportato due ferite profonde e se l’era vista brutta: adesso riceverà un risarcimento di 25mila euro. La tragedia era stata sfiorata il 6 febbraio a Lodi, all’altezza di corso Adda 80, di fronte a un negozio di cellulari, di rimpetto al cinema Moderno. I due contendenti risiedono entrambi nel capoluogo. Il cinquantenne, appena inferte le duealcinquantacinquenne, era stato disarmato con un calcio da un commerciante che, accortosi di quanto stava accadendo, era intervenuto evitando il peggio.

