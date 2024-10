Ma questi due… Jacopo e Gaia e l’attico da 13 milioni bufera dopo la tv | Chi è nostro padre

“Ma questi due…”. Jacopo e Gaia e l’attico da 1,3 milioni, bufera dopo la tv: “Chi è nostro padre” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel programma Casa a prima vista sta facendo discutere la richiesta scioccante dei due gemelli di 23 anni, Jacopo e Gaia, che hanno chiesto un supporto per acquistare un’abitazione nella capitale Roma, nel quartiere Parioli. Ma ciò che hanno detto agli agenti della trasmissione di Real Time ha lasciato tutti senza parole. Loro vorrebbero questa casa per non essere più pendolari, ma la cifra uscita fuori per l’acquisto ha lasciato sbigottiti. E il pubblico di Casa a prima vista si è imbestialito di fronte a quanto chiesto dai gemelli Jacopo e Gaia. Hanno il desiderio di prendere un quadrilocale da 150 o 200 metri quadri con un attico/piano alto, due bagni, una cucina open space, una cabina armadio e uno spazio esterno molto grande. Ma il budget ha fatto storcere il naso a molti. Leggi anche: “Attico a Roma, budget 1,3 milioni di euro”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel programma Casa a prima vista sta facendo discutere la richiesta scioccante dei due gemelli di 23 anni,, che hanno chiesto un supporto per acquistare un’abitazione nella capitale Roma, nel quartiere Parioli. Ma ciò che hanno detto agli agenti della trasmissione di Real Time ha lasciato tutti senza parole. Loro vorrebbero questa casa per non essere più pendolari, ma la cifra uscita fuori per l’acquisto ha lasciato sbigottiti. E il pubblico di Casa a prima vista si è imbestialito di fronte a quanto chiesto dai gemelli. Hanno il desiderio di prendere un quadrilocale da 150 o 200 metri quadri con un attico/piano alto, due bagni, una cucina open space, una cabina armadio e uno spazio esterno molto grande. Ma il budget ha fatto storcere il naso a molti. Leggi anche: “Attico a Roma, budget 1,3di euro”.

