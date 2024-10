Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: iniziato il match!

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Gratuito di dritto. 30-30 In comando con il dritto. Colpisce vincente sull’inside in. 15-30 Risposta vincente di rovescio di! 15-15 Sbaglia questa volta di dritto la cinese. 15-0 Servizio e dritto.al servizio. Giocatrici in campo 14:57 Azzurra che cerca gli ultimi punticini per essere al 100% qualificata alle Finals. Ha un margine di circa 1400 punti su Zheng Quinwen, ottava, per poi scendere ancora di 293 punti trovando Danielle Collins a 3177 lunghezze. 14:52 Chiude in due parziali Zheng, adesso! 13:53 Zheng vince il 1° set con Cristian. Poi l’esordio di Jasmine! 11:00 Buongiorno appassionati di tennis e fedeli lettori di OA Sport, vi informiamo che ildella n.