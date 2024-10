Lieve terremoto di magnitudo 2.0 nella zona dell'Alto Garda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) terremoto di magnitudo 2.0 nella zona dell’Alto Garda, registrato dall'INGV (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 2:52 di oggi, mercoledì 9 ottobre, con epicentro nel comune di Malcesine e ipocentro a una profondità di 8 km.Questi i comuni coinvolti in un raggio di 10 km Trentotoday.it - Lieve terremoto di magnitudo 2.0 nella zona dell'Alto Garda Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di2.0, registrato dall'INGV (l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 2:52 di oggi, mercoledì 9 ottobre, con epicentro nel comune di Malcesine e ipocentro a una profondità di 8 km.Questi i comuni coinvolti in un raggio di 10 km

Nuova scossa di terremoto nella costa Garganica : magnitudo 2.9 - Con l’evento odierno, salgono a 45 le scosse di terremoto registrate nella zona della Capitanata con intensità superiore a magnitudo 2 dall’inizio dell’anno. 2 con epicentro a 18 chilometri da Carpino. Lo scorso 5 ottobre, l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2. Seconda scossa in cinque giorni Si tratta della seconda scossa nell’area in meno di una settimana. (Thesocialpost.it)

Terremoto in Italia - due scosse nella notte - La branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia. In geofisica, il terremoto, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Social. Quasi tutti i terremoti che avvengono sulla superficie terrestre sono concentrati in prossimità dei margini tra due placche tettoniche. (Tvzap.it)