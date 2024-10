L’auto elettrica va a fuoco dopo l’incidente, nipote e nonna muoiono carbonizzate (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un’auto elettrica si è schiantata contro un condominio provocando la morte di due persone, rimaste irriconoscibili per le ustioni e riconosciute ore dopo grazie solo alla denuncia di scomparsa e al riconoscimento del mezzo in cui viaggiavano. Il conducente di un veicolo, a quanto si dice una Tesla, ha perso il controllo intorno alle nove del mattino, ha sbandato finendo su un marciapiede per poi scontrarsi contro un albero e poi un edificio su Battle Avenue. La notizia è stata resa nota da David Chong, il commissario per la sicurezza pubblica di White Plains, nella contea di New York. Il poliziotto ha detto che L’auto è praticamente “esplosa” e ha causato gravi danni all’edificio. Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia e i vigili del fuoco intervenuti sul luogo hanno estratto le persone che si trovavano all’interno delL’auto incendiata. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un’autosi è schiantata contro un condominio provocando la morte di due persone, rimaste irriconoscibili per le ustioni e riconosciute oregrazie solo alla denuncia di scomparsa e al riconoscimento del mezzo in cui viaggiavano. Il conducente di un veicolo, a quanto si dice una Tesla, ha perso il controllo intorno alle nove del mattino, ha sbandato finendo su un marciapiede per poi scontrarsi contro un albero e poi un edificio su Battle Avenue. La notizia è stata resa nota da David Chong, il commissario per la sicurezza pubblica di White Plains, nella contea di New York. Il poliziotto ha detto cheè praticamente “esplosa” e ha causato gravi danni all’edificio. Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia e i vigili delintervenuti sul luogo hanno estratto le persone che si trovavano all’interno delincendiata.

