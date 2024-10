Quotidiano.net - La Corea del Nord blocca strade e ferrovie verso il Sud

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'esercitono ha annunciato che bloccherà da oggi lee lecollegate alladel Sud, puntando inoltre a costruire "forti strutture di difesa" in risposta alle manovre militari congiunte di Seul e Washington. "Il 9 ottobre sarà lanciato un progetto per scollegare del tutto lee lela "del Sud e per "rafforzare le aree rilevanti della nostra parte con forti strutture di difesa", ha riferito lo Stato maggiore dell'Esercito popolare di, secondo un dispaccio rilanciato dall'agenzia statale Kcna.