La Cina ha deciso: dazi sui distillati Ue a partire dall'11 ottobre. È guerra commerciale

Non si è fatta attendere la contromisura cinese alla decisione europea di applicare dazi compensativi (fino al 45%) sui veicoli elettrici provenienti dal Paese asiatico. Da venerdì 11 ottobre, gli importatori cinesi di acquaviti dell'Unione europea tratterranno dei depositi cauzionali basati sui dazi antidumping, annunciati a fine agosto, che si aggirano tra il 35% e il 40 per cento. Si tratta della reazione, resa nota dal Ministero del Commercio di Pechino, al voto dell'Unione europea di venerdì scorso. Per gli operatori, in poco tempo, si tratterà di sostenere degli oneri e costi improvvisi e imprevisti.

La Commissione Ue ricorre al Wto

Dal canto suo, la Commissione europea ha risposto con la decisione di ricorrere al Wto (l'Organizzazione mondiale del commercio) contro le misure antidumping provvisorie cinesi sull'import di brandy dall'Ue.

