Italtrans, svolta green: riduce le emissioni grazie ai biocarburanti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LA NOVITÀ . Oltre un centinaio di mezzi del gruppo di Calcinate utilizza già il nuovo gasolio vegetale Hvo. «Investiti 22,5 milioni per sostituire veicoli inquinanti». Ecodibergamo.it - Italtrans, svolta green: riduce le emissioni grazie ai biocarburanti Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LA NOVITÀ . Oltre un centinaio di mezzi del gruppo di Calcinate utilizza già il nuovo gasolio vegetale Hvo. «Investiti 22,5 milioni per sostituire veicoli inquinanti».

Italtrans fa un altro passo avanti sulla strada della sostenibilità: dallo scorso mese di settembre infatti, oltre un centinaio di mezzi della flotta bergamasca – in particolare quanti fanno ...

