Il musical di Peter Pan le date del tour italiano 2024 2025

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Pan©Laila PozzoGrande ritorno di uno deipiù amati dal pubblico che anche nella scorsa stagione ha conquistato i teatri italiani.Pan – Il, a grande richiesta, è pronto ad accompagnare nuovamente i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato,Pan – Iltornerà in scena con un nuovo straordinario cast in un lungonei migliori teatri italiani. Grande novità per il24-25 è il ritorno in scena del Capitan Uncino originale ovvero Claudio Castrogiovanni, attore di straordinario talento che già nel 2006 aveva affascinato il pubblico con la sua interpretazione ironica e trascinante.