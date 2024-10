Il fondatore di DeepMind, Demis Hassabis, ha vinto il Nobel per la Chimica grazie all'IA che prevede la forma delle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da una sequenza di aminoacidi, il modello AlphaFold 2 è in grado di capire la forma della proteina che sarà generata da essi. Un aiuto fondamentale per lo studio di farmaci e per compiere in giorni ciò che finora richiedeva anni Dday.it - Il fondatore di DeepMind, Demis Hassabis, ha vinto il Nobel per la Chimica grazie all'IA che prevede la forma delle proteine Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da una sequenza di aminoacidi, il modello AlphaFold 2 è in grado di capire ladella proteina che sarà generata da essi. Un aiuto fondamentale per lo studio di farmaci e per compiere in giorni ciò che finora richiedeva anni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pavel Durov - arrestato in Francia il fondatore e Ceo di Telegram. «Piattaforma complice di traffico di droga - pedofilia e frode» - Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, è stato arrestato sabato sera intorno alle 20 mentre scendeva dal suo jet privato sulla pista dell'aeroporto di Le... (Ilmattino.it)

Pavel Durov - fondatore di Telegram - arrestato in Francia : "Permette alla criminalità organizzata di usare la piattaforma" - La faccenda non è ancora chiara e si pensa che in realtà sia tutto concordato per trovare una sorta di accordo. Al momento il fondatore di Telegram viene tenuto in custodia in Francia con l’accusa di complicità verso atti illegali. ... Leggi tutto . (Dday.it)

Perché hanno arrestato in Francia Pavel Durov - il fondatore di Telegram. L’accusa : «Permette alla criminalità organizzata di usare la piattaforma» - In ogni caso l’abbiamo beccato». Risulta coinvolto da un’indagine dell’Ufficio nazionale antifrode proprio sulla piattaforma di messaggistica da lui creata, una realtà che, secondo le indagini non modererebbe il traffico di stupefacenti, terrorismo, pedopornografia, riciclaggio, ricatti. Leggi anche: Il filorusso Nicolai Lilin, l’Arabia Saudita «alleata di Renzi» e gli abbonamenti in ... (Open.online)