Lanazione.it - Fisco, formazione e giovani. In tredici pagine di dossier il programma delle imprese: "Serve un patto di fiducia"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Unditra imprenditori, politica e istituzioni". Con la richiesta, a chi si candida a guidare la Regione, "di saper guardare e ascoltare la realtà produttiva rappresentata da cinque milioni di piccoli imprenditori, di cui 43.101 in Liguria, con 10,9 milioni di addetti". Questo chiede ai candidati Rete, l’aggregazione di rappresentanza sindacale che unisce Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. L’occasione sarà l’incontro pubblico inoggi (ore 14) in sala Marmori, alla Camera di Commercio. L’interlocutore, in questa prima tornata di incontri pre elettorali, sarà Marco Bucci, candidato per il centrodestra. Il, 13in tutto, racchiude le ’Proposte per la Liguria 2024-2029’, da trasmettere alla presidenza e al Consiglio regionale della Liguria, cui si chiederà di condividere il documento.