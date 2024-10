Fedez e la frase “L’ammazzo, io sono di Rozzano”, tapiro d’oro al sindaco Ferretti: “Inaccettabile, fa il bulletto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) tapiro d'oro di Striscia la Notizia a Gianni Ferretti sindaco di Rozzano. Valerio Staffelli lo ha raggiunto dopo la frase che un testimone della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino ha attribuito al rapper: "Lasciatemi stare che l'ammazzo che io sono di Rozzano". Fanpage.it - Fedez e la frase “L’ammazzo, io sono di Rozzano”, tapiro d’oro al sindaco Ferretti: “Inaccettabile, fa il bulletto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)d'oro di Striscia la Notizia a Giannidi Rozzano. Valerio Staffelli lo ha raggiunto dopo lache un testimone della rissa trae Cristiano Iovino ha attribuito al rapper: "Lasciatemi stare che l'ammazzo che iodi Rozzano".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono di Rozzano - lo uccido” : la frase di Fedez fa infuriare il sindaco. “La città non è il Bronx - basta coi luoghi comuni” - Tutti concordi nell’affermare che il tessuto locale è formato “da persone che lavorano onestamente, si prendono cura della propria città e crescono i loro figli con dignità e correttezza. Rozzano (Milano), 8 ottobre 2024 – Fedez, quella frase su Rozzano e la girandola di commenti che ne è derivata. (Ilgiorno.it)

«Fedez è un poveretto» : famoso stilista distrugge il rapper con una frase lapidaria - ecco chi è - Polemiche a parte, comunque, un noto stilista italiano ha attaccato aspramente il cantante di Rozzano: ma di chi stiamo parlando? A muovere critiche contro Fedez è stato Stefano Gabbana, lo stilista del famoso duo Dolce & Gabbana. Come sappiamo, alcuni dei suoi amici, nonché suoi bodyguards, sono stati arrestati a seguito di una maxi inchiesta per associazione a delinquere. (Donnapop.it)

Fedez contro Chiara Ferragni in Allucinazione collettiva - quale frase sui figli ha tagliato e perché - Fedez ha deciso di tagliare i versi della canzone Allucinazione collettiva in cui si rivolgeva ai figli parlando in modo non proprio lusinghiero della madre Chiara Ferragni: "Papà ha casa nuova, ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi".Continua a leggere . (Fanpage.it)